Трамп намерен остановить украинский конфликт к 20 апреля - СМИ

Информагентство Bloomberg установило, ссылаясь на свои источники в Вашингтоне, что администрация Дональда Трампа планирует добиться прекращения боевых действий на Украине к 20 апреля.
Смысл даты в том, что именно в этот апрельский день и православные христиане, и католики будут праздновать Воскресение Господне – Пасху.
Таким образом, США отводят себе всего два месяца для достижения перемирия в зоне специальной военной операции или полноценного мира между Россией и Украиной. Первый раунд переговоров стартует завтра в Эр-Рияде.
При этом глава Госдепартамента Марко Рубио в беседе с телеканалом CBS подчеркнул, что сама Украина и Евросоюз пока в переговорах не участвует. Он заверил, что эти стороны будут подключены к встречам дипломатов России и США после запуска постоянного формата урегулирования.
Между тем британская The Guardian пишет, что американские сенаторы предлагают в качестве одной из гарантий мира пообещать Украине мгновенное принятие в НАТО (независимо от соответствия ее войск натовским стандартам) в случае, если боевые действия с участием российских войск возобновятся.