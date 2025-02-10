Трамп намерен остановить украинский конфликт к 20 апреля - СМИ

Администрация Трампа неофициально анонсировала дедлайн по украинскому урегулированию: боевые действия будут остановлены до Пасхи. Особенность празднования важнейшего христианского праздника в этом году в том, что православная и католическая даты совпали на 20 апреля; Вашингтон намерен придать этому совпадению политический смысл.

Информагентство Bloomberg установило, ссылаясь на свои источники в Вашингтоне, что администрация Дональда Трампа планирует добиться прекращения боевых действий на Украине к 20 апреля.

Смысл даты в том, что именно в этот апрельский день и православные христиане, и католики будут праздновать Воскресение Господне – Пасху.

Таким образом, США отводят себе всего два месяца для достижения перемирия в зоне специальной военной операции или полноценного мира между Россией и Украиной. Первый раунд переговоров стартует завтра в Эр-Рияде.

При этом глава Госдепартамента Марко Рубио в беседе с телеканалом CBS подчеркнул, что сама Украина и Евросоюз пока в переговорах не участвует. Он заверил, что эти стороны будут подключены к встречам дипломатов России и США после запуска постоянного формата урегулирования.

Между тем британская The Guardian пишет, что американские сенаторы предлагают в качестве одной из гарантий мира пообещать Украине мгновенное принятие в НАТО (независимо от соответствия ее войск натовским стандартам) в случае, если боевые действия с участием российских войск возобновятся.