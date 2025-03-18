Вестник Кавказа

ВС Армении вновь обстреляли позиции Азербайджана - Минобороны АР

Военный Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Обстрелы позиций Азербайджана со стороны Армении продолжаются. Накануне вечером огонь был открыт с Басаркечярского направления, информирует Минобороны Азербайджана.

Министерство обороны Азербайджана сообщает, что накануне вечером позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу со стороны Армении с Басаркечярского направления.

"8 апреля с 19:20 до 22:30 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Гараиман и Йухары Шорджа Басаркечярского района, с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии"

– сообщение министерства

В ведомстве добавили, что азербайджанские подразделения в ответ предприняли адекватные меры в указанных направлениях.

В ночь с 6 на 7 апреля армянская сторона также обстреливала позиции Азербайджана с Басаркечярского и других направлений.

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