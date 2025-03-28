Позиции Азербайджана снова подверглись обстрелу со стороны Армении

ВС Армении произвели очередную провокацию на границе с Азербайджаном и интенсивно обстреляли его позиции в ночь с 6 на 7 апреля. Об этом заявили в азербайджанском министерстве обороны.

Подразделения армии Армении совершили интенсивный обстрел позиций Азербайджана вечера 6 апреля до 04:30 7 апреля. Сообщение распространило Минобороны АР.

Периодические обстрелы из стрелкового оружия велись с армянских позиций, расположенных в направлении Горисского района, района Гаракильсе, Басаркечярского, Кешишкендского, Товузгалинского и Чямбярякского районов.

"Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанных направлениях"

- Минобороны Азербайджана

Напомним, что в ближайшее время ВС Азербайджана планируют усилить боевые позиции на условной границе с Арменией для повышения эффективности защиты азербайджанской земли от возобновившихся в марте постоянных военных провокаций армянских военных.