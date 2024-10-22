Премьер Индии получил приглашение на парад Победы

В МИД Индии заявили, что Нарендра Моди получил приглашение на Парад Победы. Ранее свое участие подтвердил президент Бразилии.
Пресс-секретарь индийского МИД Рандхир Джайсвал рассказал, что премьер страны Нарендра Моди получил приглашение приехать в Москву, чтобы принять участие в Параде Победы.
Официальный представитель внешнеполитического ведомства Индии подчеркнул, что об участии главы Союзного кабинета министров в праздновании Дня Победы станет известно позднее.
Ранее российский лидер Владимир Путин во время недавних переговоров с руководителем китайской дипломатии выразил надежду на визит председателя КНР Си Цзиньпина в мае.
Стоит добавить, что свое участие в праздничных мероприятиях, посвященных годовщине Победы в Великой Отечественной войне, подтвердил бразильский президент Лула да Силва.