Си Цзиньпин приедет на парад Победы 9 мая в Москве – посол РФ

Посол России в Китае заявил, что Си Цзиньпин приедет на праздничные мероприятия по случаю 80-летия победы. Ранее в Кремле говорили, что Пекин проведет мероприятия по случаю завершения Второй мировой войны.

Российский посол в Пекине Игорь Моргулов сообщил, что китайский лидер Си Цзиньпин приедет в Москву для празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне.

Дипломат подчеркнул, что председатель КНР принял приглашение принять участие в торжественных мероприятиях 9 мая.

Помимо этого, Моргулов отметил, что Си Цзиньпин пригласил российского президента Владимира Путина в Китай на торжества, которые запланированы на начало сентября.

Ранее помощник глава РФ Юрий Ушаков говорил, что в сентябре 2025 году Китай организует мероприятия, посвященные 80-летию победы над Японией и завершению Второй мировой войны.