Бывшему замглавы Минобразования продлили арест до лета в Дагестане

Экс-замглавы регионального министерства образования и науки Дагестана предстоит находиться под стражей до лета. Его подозревают во взяточничестве.
Бывший замглавы Минобразования Дагестана останется под стражей до июня. Об этом поведали в объединенной пресс-службе судов РД.
"Советский районный суд Махачкалы продлил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Халида Нурмагомедова до 6 июня включительно"
– руководитель пресс-службы Зарема Мамаева
Следствие полагает, что глава одной из коммерческих организаций передал фигуранту взятку на общую сумму 60 млн рублей. За эти деньги тот обещал помочь с оформлением госконтрактов на осуществление работ на подведомственных ведомству объектах.
Напомним, замминистра был задержан прошлой осенью.