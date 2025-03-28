Вестник Кавказа

Бывшему замглавы Минобразования продлили арест до лета в Дагестане

Бывшему замглавы Минобразования продлили арест до лета в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Экс-замглавы регионального министерства образования и науки Дагестана предстоит находиться под стражей до лета. Его подозревают во взяточничестве.

Бывший замглавы Минобразования Дагестана останется под стражей до июня. Об этом поведали в объединенной пресс-службе судов РД.

"Советский районный суд Махачкалы продлил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Халида Нурмагомедова до 6 июня включительно"

– руководитель пресс-службы Зарема Мамаева

Следствие полагает, что глава одной из коммерческих организаций передал фигуранту взятку на общую сумму 60 млн рублей. За эти деньги тот обещал помочь с оформлением госконтрактов на осуществление работ на подведомственных ведомству объектах.

Напомним, замминистра был задержан прошлой осенью.

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