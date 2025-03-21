Вестник Кавказа

Протащивший полицейского на машине водитель стал фигурантом дела в Дагестане

Протащивший полицейского на машине водитель стал фигурантом дела в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Жителя Дагестана задержали за то, что он протащил на своей машине сотрудника полиции. За это на него завели уголовное дело.

В Дагестане стал фигурантом уголовного дела водитель, протащивший на капоте своей машины сотрудника полиции. Об этом сказано в сообщении, распространенном 31 марта на страницах СКР в соцсетях.

"В Дагестане водитель протащил полицейского на капоте, пытаясь скрыться с места ДТП... По данному факту... возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)"

– пресс-служба СКР

Напомним, накануне в селе Дылым произошло ДТП с участием двух автомобилей. После аварии водитель, ставший ее виновником, протащил на капоте машины полицейского, который пытался остановить его. Впоследствии правоохранители сумели сделать это. За рулем транспортного средства находился 42-летний житель республики, его отвезли в полицейский отдел.

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