Владелец взорвавшейся заправки в Махачкале останется под арестом до лета

Суд постановил оставить под стражей практически до лета мужчину, владеющего одной из заправок в пригороде дагестанской столицы. Прошлой осенью там погибли более 10 человек.

В Дагестане владельцу АЗС, где прошлой осенью прогремел сильный взрыв, предстоит находиться под арестом до конца мая. Об этом рассказали в Верховном суде РД.

Там отметили, что такое решение было принято 27 марта Советским районным судом Махачкалы.

"Суд продлил Джанхуватову (Марату – прим. ред.) меру пресечения в виде заключения под стражу до 27 мая"

– глава пресс-службы ВС Зарема Мамаева

Напомним, взрыв на АЗС произошел в конце сентября. Трагедия унесла жизни 13 человек, еще 11 были ранены. Владельца заправки задержали на следующий день после ЧП, а арестовали в начале октября.