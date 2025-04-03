Трамп рассчитывает на встречу с Путиным "в какой-то момент"

Президент США Дональд Трамп высказался относительно перспектив своей встречи с президентом России Владимиром Путиным. По словам американского лидера, он рассчитывает, что она произойдет "в какой-то момент".

Американский президент Дональд Трамп озвучил свое видение перспектив возможных переговоров с российским президентом Владимиром Путиным. Соответствующее заявление он сделал, общаясь с журналистами в Белом доме.

У главы американского государства спросили, надеется ли он на встречу с Путиным, которая могла бы состояться в Саудовской Аравии. Трамп ответил словами "в какой-то момент".

Далее президент США призвал не торопить события, которые должны идти своим чередом.

"Посмотрим. Мы должны дойти до этого"

– Трамп

Напомним, что визит американского президента в Саудовскую Аравию запланирован на следующий месяц.

Глава государства также высказался относительно возможной встречи с главой Китая Си Цзиньпином. На вопрос о своей готовности к встрече с председателем КНР он дал утвердительный ответ, сказав "конечно". Трамп также добавил, что считает Си Цзиньпина своим другом и уважает его.

В то же время президент США выразил мнение, что Пекин в целом не проявлял хорошее отношение к Вашингтону.