Трамп выкручивает руки Ирану

Соединенные Штаты Америки и Иран 12 апреля проведут переговоры в Омане. Каковы их перспективы?

С самого вступления в должность Дональд Трамп демонстрирует большое внимание к иранскому вопросу. Проблему с ядерной программой Ирана он хочет решить мирно, однако всегда напоминает о силовых методах.

Так было и на этой неделе. После переговоров с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху 7 апреля, анонсируя скорую встречу с иранскими представителями, глава Белого дома заявил: "Думаю, все согласятся, что предпочтительнее достичь сделки, чем сделать очевидное. А очевидное — это не то, что я бы хотел сделать или, откровенно говоря, Израиль хотел бы сделать в ситуации, когда они могли бы этого избежать".

Трамп считает, что в интересах Ирана, чтобы переговоры были "успешными", иначе Тегеран окажется "в большой опасности".

Месяц назад президент Соединенных Штатов сделал весьма похожее заявление. 7 марта он поведал о дипломатическом письме верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором предупредил Исламскую Республику - либо она "заключит сделку", либо столкнется с США "в военном отношении". Из двух вариантов Трамп предпочитает сделку, потому что не хочет "навредить Ирану", рассказал он Fox News.

Подробности письма рахбару в деталях неизвестны, но источники издания Axios утверждают, что послание передали через Эмираты, а Трамп дал Ирану два месяца на переговоры о новой ядерной сделке.

Иранскому руководству не нравится нахрапистый тон Трампа, но от переговоров Тегеран не отказывается. "Если вы хотите вести переговоры, какова цель угроз? США не только подрывают Иран, но и проявляют неуважение к мировому сообществу, и такое поведение прямо противоречит призыву к диалогу", – заявил 5 апреля президент ИРИ Масуд Пезешкиан.

Еще в конце марта иранские дипломаты передали через Оман ответ Штатам относительно переговоров. В ИРИ отметили, что они готовы к непрямым переговорам, а судьба диалога будет зависеть от "поведения американцев". «Это в равной степени и возможность, и испытание. Мяч на стороне Америки", — написал 8 апреля в соцсети X глава иранского МИД Аббас Аракчи, подтвердив встречу с американцами 12 апреля в Омане. Еще раньше он говорил о необходимости снятия "деспотичных санкций" США как условии для возобновления переговоров.

За день до выступления Аракчи в его ведомстве выступили со смягчающим заявлением, напомнив, что Иран "никогда и ни при каких условиях" не пойдет на создание ядерного оружия. "Это неотъемлемая часть нашей стратегии, основанной на фетве верховного лидера", — сказал представитель МИД ИРИ Эсмаил Багаи, реагируя на призыв депутатов Меджлиса создать ОМУ для обеспечения равноправия на переговорах с Западом.

Отказ от намерения создать ядерное оружие способствует созданию позитивной атмосферы для переговоров, ведь это одна из главных озабоченностей Трампа в иранском досье, хоть и не единственная. При этом перспективы все равно неопределенные. В середине прошлого месяца генсек Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси предупредил, что ситуация с ядерной программой Ирана "находится очень близко к ядерному порогу", а Совместный всеобъемлющий план действий - "пустая оболочка" для сдерживания Тегеран. По отчетам МАГАТЭ, у Ирана в настоящий момент есть 274 кг урана. Степень обогащения достигает 60%, и при необходимости Иран может обогатить запасы до 90%, так что их хватит на производство нескольких ядерных зарядов.

Пока что и Иран, и Трамп нацелены на дипломатию. Но план "Б" оба игрока держат в голове. Так, Пентагон уже развернул на базе Диего-Гарсия на Маврикии (Индийский океан) бомбардировщики B-2 с противобункерными бомбами, способными поразить ядерные объекты Ирана. У США в регионе есть ряд союзников и военных баз. Но, как сообщает агентство Mehr, Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар и Кувейт не готовы дать разрешение на использование своей территории и воздушного пространства для авиаударов США по Ирану. Возможно, на эти страны подействовало предостережение Тегерана. Источник Reuters недавно сообщал о том, что Иран передал Турции, Ираку, Кувейту, ОАЭ, Катару и Бахрейну предупреждение, что любая поддержка США в случае нападения на Иран (даже в виде предоставления воздушного пространства) будет оцениваться как враждебный акт со всеми вытекающими последствиями.

Особенность предстоящих переговоров в том, что стороны не определились даже по их формату. Трамп накануне сказал, что Иран и США договорились о начале прямых переговоров. Официальный представитель Белого дома Каролин Ливитт, характеризуя предстоящую встречу в Омане, тоже указала на прямой характер диалога. Но в МИД Ирана подчеркивают, что "Иран и США встретятся в субботу в Омане для непрямых переговоров на высоком уровне".

На самом деле, по своему правы и те, и другие. Евротройка (Британия, Франция и ФРГ), Китай и Россия по отдельности обсуждают ядерную тему с Ираном. Но никого из этих участников в Омане не будет. Так что в какой-то степени переговоры США и ИРИ - прямые. Однако, учитывая что дипломаты встречаются на территории третьей страны Омана, диалог так или иначе непрямой.

К чему придут американские и иранские представители, узнаем уже совсем скоро. Основные переговорщики от Ирана и США - это упомянутый выше Аракчи и небезызвестный по украинскому урегулированию спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Последний уже отметился с хорошей стороны на Ближнем Востоке. Благодаря в том числе его участию уходящая команда Джозефа Байдена подписала сделку о перемирии между Израилем и ХАМАС. По информации иранской стороны, переговоры Уиткоффа и Аракчи пройдут через главу МИД Омана Бадра бен Хамада бен Хамуда Аль-Бусаиди.

Главный камень преткновения переговоров - отсутствие доверия. Иранцы опасаются, что США хотят добиться ослабления их страны, не гарантируя снятия санкций, поэтому МИД Ирана настаивает на отмене некоторых ограничений в качестве жеста доброй воли. Более масштабно, помимо фактора ядерного оружия, команда Трампа требует ограничить потенциал производства БПЛА и баллистических ракет Ирана, а также купировать прокси-возможности ИРИ в регионе, в том числе в Ливане, Палестине, Йемене и Ираке.

Параллельно с ядерными переговорами США налаживают мосты партнерства с теми странами, с которыми отношения были подорваны при Байдене. Сегодня министр энергетики США Крис Райт отправляется в двухнедельное турне по КСА, ОАЭ и Катару, чтобы обсудить энергетику и подготовить почву для майского визита Трампа. Все эти страны нужны Трампу для оказания дополнительного нажима на Иран и его изоляции в случае провала дипломатии.