Трамп мирит Израиль с Турцией. Эрдоган и Нетаньяху не против

С начала апреля отношения Израиля и Турции переживают драматичный этап. Израильская авиация нанесла удары по военным базам в Сирии, которые модернизирует и хочет использовать турецкая армия. Обе стороны понимают, к чему может привести дальнейшая эскалация, поэтому при посредничестве Дональда Трампа они проявляют готовность договориться.

В эти дни премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху находится с визитом в Соединенных Штатах Америки. Наряду с обсуждением ключевых вопросов, связанных с ситуацией в секторе Газа и иранской ядерной программой, на встрече с президентом Дональдом Трампом он поднял проблему турецко-израильских отношений.

Трамп озвучил свою позицию по этой теме во время пресс-конференции - он выразил уверенность в том, что Турция, США и Израиль могут прийти к взаимопониманию по Сирии. "Я сказал премьер-министру, что, возможно, если у вас есть проблемы с Турцией, я действительно думаю, что смогу их решить. Знаете, у меня очень, очень хорошие отношения с Турцией и ее лидером", - сказал он.

Дональд Трамп также отметил, что в телефонном разговоре с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом поздравил его с "захватом Сирии", чего "никому не удавалось сделать за последние 2000 лет".

Диалог США и Турции

До визита Нетаньяху в США съездил глава МИД Турции Хакан Фидан, а до этого состоялся телефонный разговор глав двух государств. Анкара и Вашингтон в настоящее время ведут технические работы по возврату Турции в программу создания и поставок истребителей F-35. Израиль очень сильно беспокоит этот вопрос, и Нетаньяху во время прошлого визита, по слухам, добился гарантии от Трампа, что Анкара не получит истребители. Однако Белый дом сейчас дает понять Тель-Авиву, что нацелен на сближение с Турцией, поэтому Израилю нужно вести себя более умеренно. Именно это дословно и сказал Трамп Нетаньяху.

"Любую проблему, которая у вас есть с Турцией, я думаю, я смогу решить. При условии, что вы будете вести себя разумно", - отметил американский лидер.

Трамп не стал скрывать, что он фактически восхищается Эрдоганом. "У меня очень хорошие отношения с человеком по имени Эрдоган. Я знаю, что пресса злится на меня за то, что я люблю Эрдогана, но я люблю его, и он любит меня, и у нас никогда не было проблем", — заявил президент США.

Вряд ли такие оды любви радовали Нетаньяху, с одной стороны, считающего себя привилегированным союзником Трампа, а с другой - вступившего в жесткую конфронтацию с Эрдоганом после начала войны в Газе.

Противоречия Турции и Израиля

Пока Дональд Трамп наставлял израильского гостя, Хакан Фидан в беседе с иранским телеканалом UTV попросил Нетаньяху вести себя ответственнее.

"Израилю нужно вести себя более ответственно в вопросах внешней политики. Выбранная им стратегия - в частности, оккупация - никогда не принесет ему безопасности и будет иметь негативные последствия. Возможно, реализуемые им провокации решат некоторые тактические вопросы, однако ущерб на стратегическом уровне от них будет гораздо серьезнее", - предупредил Фидан, комментируя ситуацию на израильско-сирийской границе.

Кроме обстрелов Сирии и новых турецких баз, Анкару беспокоит тот факт, что ЦАХАЛ, пользуясь сменой режима в Дамаске, оккупировал буферную зону на Голанских высотах.

Дональд Трамп может сыграть функцию демпфера между Турцией и Израилем, однако и без него у сторон есть понимание рисков конфликта. Как сообщает Middle East Eye со ссылкой на двух западных чиновников, по закрытым каналам Турция и Израиль уже ведут переговоры о снижении напряженности в Сирии, чтобы избежать опасных недоразумений и столкновения своих военных. По их информации, Нетаньяху сообщил своей команде, что у Израиля есть ограниченное окно для нанесения удара по базе T4 до того, как Турция сможет разместить там свои силы. Как только Турция войдет на базу Т4 и разместит там свои ПРО, она будет закрыта для израильских ударов.

"И израильские, и турецкие официальные лица в один и тот же день выступили с идентичными заявлениями, заявив, что они не стремятся к конфликту друг с другом в Сирии", — сказал источник MEE, указав на "скоординированность" заявлений.

Речь идет о заявлениях от 4 апреля. В этот день в интервью Reuters Фидан сказал, что Турция не ищет конфронтации с Израилем в Сирии. Одновременно с этим высокопоставленный израильский чиновник сказал те же слова о Турции в беседе с тем же британским агентством.

Перспективы мира в Сирии

Удастся ли Трампу помирить Израиль и Турцию? В целом, предпосылки для этого есть, и главная из них - осознание обоими игроками рисков. Израиль понимает, что открывать еще один фронт против второй страны НАТО опасно, а бомбить базы Асада - не то же самое, что конфликтовать с Турцией. Эрдоган в ситуации внутренней нестабильности и особых отношений США с Израилем не хотел бы проверять на прочность дружбу Трампа.

Самому же главе Белого дома было бы вредно и рисковать исторической дружбой с Израилем, и упускать такой ценный актив, как Турция, особенно после установления Анкарой политического контроля над Сирией, которая долгое время которая долгое время был форпостом Ирана и где по сей день размещены американские военные.

В то же время политике американского президента присуща хаотичность и импровизация. Сегодня он может заставить Нетаньяху остановить войну в Газе, а завтра даст зеленый свет новой военной операции. Эта хаотичность прослеживается и на других направлениях региональной политики. С одной стороны, 12 апреля представители США и Ирана проводят переговоры в Омане, с другой - в CNN появляются сообщения о якобы подготовке наземной операции США и КСА против хуситов в Йемене.