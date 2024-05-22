США могут поставить истребители F-35 Турции – СМИ

Власти США могут рассмотреть возможность поставки Турции современных истребителей "пятого поколения" F-35. Ранее такие поставки были заблокированы Вашингтоном.
Конгресс США готов рассмотреть возможность поставки истребителей F-35 Турции, сообщают турецкие СМИ.
"Исследовательская служба конгресса США (CRS) подготовила доклад о F-35. В докладе, в котором особое внимание уделяется Турции, подчеркивается, что Турция является одним из первых восьми международных партнеров программы F-35, таких как Великобритания и Канада"
– газета Türkiye
Ранее поставки новейших истребителей "пятого поколения" были отменены из решения Анкары приобрести российские системы ПВО С-400. Данное решение не одобрили власти США, которые предлагали турецкой стороне использовать американскую систему Patriot.