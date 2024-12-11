Отмену санкций начнет весной обсуждать Турция с США

В Турции хотят добиться от новой администрации США отмены нынешних ограничений. В МИД республики заметили, что они противоречат отношениям союзнического характера, которые сложились между странами.

В марте нынешнего года Турция собирается приступить к активному обсуждению с Соединенными Штатами вопроса отмены действующих антитурецких ограничений. Такое заявление 5 февраля сделал руководитель турецкого МИД.

"Попадание Турции под санкции в соответствии с законом [CAATSA], принятым в Соединенных Штатах, не соответствует нашим союзническим отношениям и несовместимо с духом союзничества двух стран НАТО. От этого нужно избавиться"

– Хакан Фидан

Глава ведомства он обратил внимание на то, что после возвращения Дональда Трампа на президентский пост перед его администрацией открывается новая страница. При этом он пояснил, что сейчас нет понимания, какие именно записи будут присутствовать на данной странице - старые или новые.

"Как вы знаете, с ушедшей администрацией велась очень интенсивная дипломатическая работа, особенно в последние полтора года. Снова заработал механизм стратегического партнерства, был достигнут прогресс по некоторым вопросам"

– турецкий министр

Напомним, ограничения в отношении Турции были введены в рамках закона "О противодействии противникам СШП через санкции". Такое решение американские власти приняли после того, как Турция приобрела российские ЗРК С-400.