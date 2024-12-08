Новый госсекретарь США и глава МИД Турции поговорили о Южном Кавказе

Накануне Марко Рубио пообщался по телефону с Хаканом Фиданом. Стороны обсудил ряд важных тем, включая отношения двух стран и ситуацию вокруг мирного договора Азербайджана и Армении.

Новый госсекретарь Соединенных Штатов созвонился с главой МИД Турции. Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте Госдепа.

Центральными темами состоявшегося 23 января разговора Марко Рубио и Хакана Фидана стали американо-турецкие отношения, Сирия и Южный Кавказ.

В ходе беседы Рубио подчеркнул, что Турция – ключевой союзник США по НАТО, с которым у американцев есть общие региональные интересы.

Комментируя недавние события в Сирии, госсекретарь отметил, что там необходим мирный и инклюзивный переход власти. Он добавил, что новое правительство не даст САР превратиться в источник международного терроризма.

Кроме того, в рамках разговора было обращено внимание на важность прочного мира между двумя республиками Южного Кавказа – Азербайджаном и Арменией.

Помимо этого, госсекретарь выразил свои соболезнования близким погибших в результате трагедии, произошедшей на горнолыжном курорте Карталкая.

Напомним, в начале этой недели в отеле провинции Болу произошел пожар, унесший жизни 79 человек. Десятки человек находятся в тяжелом состоянии.