Эрдоган подал иск против лидера турецкой оппозиции

Глава турецкого государства возмущен последними словами одного из оппозиционных лидеров. Ранее он назвал главу государства участником хунты.

Президент Турции подал иск против лидера оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП). Хюсейин Айдын, адвокат Реджепа Тайипа Эрдогана, рассказал, что в иске они потребовали компенсацию в размере 500 тыс лир за моральный вред, который принес главе государства Озгюр Озель.

Айдын отметил, что председатель НРП оскорблял турецкого лидера и назвал его участником хунты.

По словам правозащитника, иск из-за оскорбления президента направлен в Генпрокуратуру Анкары для возбуждения уголовного дела.

Ранее сегодня Эрдоган раскритиковал оппозицию и Озеля в том, что они мешают расследованию уголовного дела в отношении мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

Напомним, глава турецкого мегаполиса считается в Турции основным соперником Эрдогана на ближайших выборах главы государства. Он был задержан 19 марта, а через несколько дней его арестовали. Сразу после задержания Имамоглу в крупных городах Турции начались протестные акции. С 26 марта исполняющим обязанности мэра Стамбула был избран Нури Аслан.

