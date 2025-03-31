Вестник Кавказа

Эрдоган подал иск против лидера турецкой оппозиции

Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: сайт президента Турции
Глава турецкого государства возмущен последними словами одного из оппозиционных лидеров. Ранее он назвал главу государства участником хунты.

Президент Турции подал иск против лидера оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП). Хюсейин Айдын, адвокат Реджепа Тайипа Эрдогана, рассказал, что в иске они потребовали компенсацию в размере 500 тыс лир за моральный вред, который принес главе государства Озгюр Озель.

Айдын отметил, что председатель НРП оскорблял турецкого лидера и назвал его участником хунты.

По словам правозащитника, иск из-за оскорбления президента направлен в Генпрокуратуру Анкары для возбуждения уголовного дела.

Ранее сегодня Эрдоган раскритиковал оппозицию и Озеля в том, что они мешают расследованию уголовного дела в отношении мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

Напомним, глава турецкого мегаполиса считается в Турции основным соперником Эрдогана на ближайших выборах главы государства. Он был задержан 19 марта, а через несколько дней его арестовали. Сразу после задержания Имамоглу в крупных городах Турции начались протестные акции. С 26 марта исполняющим обязанности мэра Стамбула был избран Нури Аслан.
 

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