В Турции подана апелляция на арест главы Стамбула Экрема Имамоглу. Адвокаты мэра требуют освободить его.

Адвокаты мэра Стамбула Экрема Имамоглу обжаловали его арест. Об этом сообщают 7 апреля турецкие средства массовой информации.

"Адвокаты Имамоглу подали апелляцию на его арест в 10-ю судебную палату Стамбула по уголовным делам"

– телеканал Т24

Правозащитники сообщили о незаконной процедуре при расследовании и потребовали, чтобы их подзащитный был освобожден.

Мэр Стамбула был задержан 19 марта, после чего в крупных городах Турции начались акции в его поддержку. Всего через несколько дней после этого главe мегаполиса арестовали. С 26 марта исполняющим обязанности мэра Стамбула был избран Нури Аслан.

Напомним, Имамоглу считается в Турции основным соперником президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана на ближайших выборах главы государства.



