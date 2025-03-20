Адвокат арестованного мэра Стамбула задержан в Турции

Мэр Стамбула, находящийся в настоящее время под арестом, сообщил о задержании своего адвоката. Правозащитника подозревают в отмывании денег.

Сотрудники полиции в Турции задержали Мехмета Пехливана, адвоката арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Об этом пишут в пятницу местные средства массовой информации.

Информацию о задержании Пехливана подтвердил сам градоначальник.

По данным агентства Anadolu, правозащитника подозревают в отмывании незаконно полученных денежных средств. Его задержание произошло в ночь с 27 на 28 марта.

Напомним, мэр турецкого мегаполиса находится под стражей с прошлой недели. После задержания градоначальника в крупных городах страны начали происходить массовые митинги в его поддержку. За время протеста полиция задержала около 1,9 тыс человек.