И.о. мэра выбрали в Стамбуле

Исполняющим обязанности мэра Стамбула сегодня был избран представитель той же Республиканской народной партии, к которой относится арестованный недавно Экрем Имамоглу. Нури Аслан обошел кандидата от Партии справедливости и развития.

Стамбул снова возглавил представитель Республиканской народной партии: Нури Аслана выбрало сегодня на пост и.о. мэра Стамбула муниципальное собрание города, пишут турецкие СМИ.

В третьем голосования Аслан победил соперника от правящей Партии справедливости и развития. За оппозиционера проголосовали 177 членов законодательного органа, а за Зейнела Абидина Окула отдали голоса 125 человек, пишет Yeni Safak.

Стоит отметить, что до сегодняшнего дня Нури Аслан был первым вице-председателем муниципального собрания Стамбула. По профессии кораблестроитель. Занимал пост гендиректора частной компании, работал в различных общественных организациях, в том числе возглавлял Ассоциацию промышленников и деловых людей Бейликдюзю.

Напомним, что прежний мэр Стамбула Экрем Имамоглу, представлявший Республиканскую народную партию, сейчас арестован: его и других чиновников обвиняют в коррупции. Кроме того, Имамоглу подозревают в связях с террористическими организациями.