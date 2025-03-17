Вестник Кавказа

И.о. мэра выбрали в Стамбуле

Вид на Стамбул с турецким флагом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Исполняющим обязанности мэра Стамбула сегодня был избран представитель той же Республиканской народной партии, к которой относится арестованный недавно Экрем Имамоглу. Нури Аслан обошел кандидата от Партии справедливости и развития.

Стамбул снова возглавил представитель Республиканской народной партии: Нури Аслана выбрало сегодня на пост и.о. мэра Стамбула муниципальное собрание города, пишут турецкие СМИ.

В третьем голосования Аслан победил соперника от правящей Партии справедливости и развития. За оппозиционера проголосовали 177 членов законодательного органа, а за Зейнела Абидина Окула отдали голоса 125 человек, пишет Yeni Safak.

Стоит отметить, что до сегодняшнего дня Нури Аслан был первым вице-председателем муниципального собрания Стамбула. По профессии кораблестроитель. Занимал пост гендиректора частной компании, работал в различных общественных организациях, в том числе возглавлял Ассоциацию промышленников и деловых людей Бейликдюзю.

Напомним, что прежний мэр Стамбула Экрем Имамоглу, представлявший Республиканскую народную партию, сейчас арестован: его и других чиновников обвиняют в коррупции. Кроме того, Имамоглу подозревают в связях с террористическими организациями.

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