Вестник Кавказа

Оппозиция прекращает протестовать у мэрии Стамбула по вечерам

Оппозиция прекращает протестовать у мэрии Стамбула по вечерам
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Представитель турецкой оппозиции объявил о прекращении вечерних митингов у стамбульской мэрии. Площадь перед ней решено использовать в других целях.

Оппозиция Турции решила прекратить проводить по вечерам митинги возле здания мэрии Стамбула. Такое заявление сделал 25 марта лидер Народно-республиканской партии Турции (CHP).

Выступая накануне вечером на очередной акции у мэрии, Озгюр Озель акцентировал внимание на том, что она будет последней.

Озель поведал, что по этому вопросу были проведены консультации с арестованным главой города, в ходе которых принято решение использовать площадь перед мэрией для других целей. Там запланированы мероприятия развлекательного характера для детей по случаю завершения поста Рамазан.

В ходе акции лидер СНР поинтересовался у демонстрантов, где лучше собраться в следующий раз – на площади Еникапы или парк Малтепе.

"Восемьдесят процентов проголосовали за Малтепе, поэтому собираемся там в субботу в 12.00"

– Озгюр Озель

Он добавил, что на предстоящей акции прозвучит требование провести досрочные выборы президента.

Напомним, ровно неделю назад был задержан действующий глава Стамбула Экрем Имамоглу. После этого крупные города республики охватили протестные акции. За это время полиция задержала свыше 1,4 тыс человек.

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