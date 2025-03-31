Вестник Кавказа

Пошлины США затронут фармацевтическую продукцию – Трамп

Пошлины США затронут фармацевтическую продукцию – Трамп
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент США анонсировал планы по введению новых тарифов на фармацевтическую продукцию. Импорт медикаментов будет обложен пошлинами.

Таможенные пошлины на фармацевтическую продукцию будут введены Вашингтоном, рассказал президент США Дональд Трамп.

"Наше преимущество перед всеми в том, что мы - большой рынок. Поэтому в ближайшее время мы объявим о введении крупных тарифов на фармацевтическую продукцию"

– президент США

Ранее в Штатах объявили о новых «зеркальных» пошлинах, что стало потрясением для мировых рынков.

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