Вестник Кавказа

Турция успешно переживет торговые войны

Турция успешно переживет торговые войны
© Фото: сайт президента Турции
Торговые войны если и затронут Турцию, то в меньшей степени, чем экономики крупных стран с высокими тарифами, поскольку у страны есть сильная экономическая программа, заявил сегодня турецкий президент.

Торговые войны, развернувшиеся во всем мире после новых импортных пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом, если и скажутся на Турции, то в меньшей степени из-за предпринятых мер и экономической программы, заявил сегодня в парламенте президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы создали сильную команду в экономике. Мы реализуем программу, которая решит экономические проблемы и сделает нас устойчивыми к потрясениям. У Турции - сильная экономическая программа, и мы не ожидаем негативной ситуации в сфере торговли, производства и экспорта"

- Реджеп Тайип Эрдоган

Говоря о возможных последствиях в виде рецессии для экономик крупных стран после введения новых ввозных пошлин США, турецкий лидер отметил, что страна преодолеет этот период легче, поскольку у нее – низкие тарифы, что внушает уверенность турецкому деловому миру и гражданам страны, передает РИА Новости.

В мире царит серьезная неопределенность: за последнюю неделю международные торговые войны перешли в новое измерение, и последствия этого "землетрясения" на рынках капитала еще не улеглись, охарактеризовал нынешнюю ситуацию Реджеп Тайип Эрдоган.

Напомним, в начале апреля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении зеркальных пошлин на зарубежный импорт, отметив: этот шаг станет "днем возрождения" и началом "золотого века" американской промышленности. Новые импортные пошлины действуют на товары из 185 стран: больше всего они ударят по поставкам из Китая и Евросоюза.

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