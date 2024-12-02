Иран показал достижения мирного атома

Сегодня, в Национальный день ядерных технологий, отмечаемый в Исламской Республике Иран, в Организации по атомной энергии страны прошла выставка достижений ее ядерной промышленности.

В Национальный день ядерных технологий, отмечаемый сегодня в Иране, в Организации по атомной энергии открылась выставка новых технологических достижений этой организации, она прошла при участии президента страны Масуда Пезешкиана.

Шесть ярких примеров работы иранских ядерщиков наглядно демонстрируют их успехи в работе с мирным атомом, в том числе – в ядерных топливных циклах, производстве радиофармпрепаратов для нужд медицины и в промышленном применении ядерных технологий, передает иранское государственное информационное агентство IRNA.

Иранские физики-ядерщики показали новый источник кобальта-57, который уже применяется в промышленном секторе страны для каротажа скважин. Еще одна новинка - дейтерированный метанол D4, уже успешно применяется в нефтехимической и фармацевтической промышленности, также ему нашли применение в передовом оборудовании для визуализации. Еще одно, можно сказать, стратегическое вещество - диэтилгексилфосфорная кислота (D2EHPA), используемая в качестве экстрагента для ценных промышленных металлов - урана, никеля и кобальта.

Большое внимание президента страны и гостей выставки привлекли новейшие достижения в области здравоохранения, в частности – препараты для диагностики онкологических заболеваний. Это радиофармпрепарат "Галлий-Фапи", который позволяет выявлять в организме более 30 видов рака, и лечебный радиофармпрепарат "Лютеций-Фапи", который уже используется в целевой терапии прогрессирующих стадий рака. Еще один препарат, который позволяет без последствий для больного избавиться от рака кожи - крем "Рений-188".