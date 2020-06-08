Вестник Кавказа

Турецкие компании готовы помочь в геологоразведке за рубежом

Альпарслан Байрактар
© Фото: Минэнерго Турции
Турция готова помочь зарубежным компаниям в разведке и разработке нефтяных и газовых месторождений – это отражено в Стратегии страны, и такие договоренности действуют с властями ряда стран.

Турция намерена принимать более активное участие в разведке и разработке нефтегазовых месторождений, это отражено в Стратегии страны по разведке месторождений, реализуемой с 2016 года с участием государственной нефтяной компании TPAO и других отечественных компаний, заявил сегодня в Исламабаде министр энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Альпарслан Байрактар.

"Одной из целей данной Стратегии является активное участие в разведке и разработке месторождений нефти и газа за пределами Турции. Продолжаются контакты в энергетической сфере со странами Ближнего Востока и Центральной Азии"

- Альпарслан Байрактар

Министр рассказал о договоренностях в этом направлении с властями Сомали, Ливии, Нигера и Ирака, напомнив, что турецкие специалисты завершают сейсмические исследования в морской зоне Сомали, передает АЗЕРТАДЖ.

Аналогичная договоренность по совместной разведке морских месторождений действует между Турцией и Пакистаном, и это сотрудничество будет расширяться, отметил Байрактар, добавив: Турция стремится не только к эффективному использованию собственных недр, но и участию в энергетических проектах за рубежом.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1235 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Турецкий Çalik Holding будет разрабатывать недра Казахстана

Турецкий Çalik Holding будет разрабатывать недра Казахстана

В Казахстане ищут нефть на ядерном полигоне

В Казахстане ищут нефть на ядерном полигоне

Казахстанская плавучая буровая будет работать в туркменском секторе Каспия

Казахстанская плавучая буровая будет работать в туркменском секторе Каспия

В Астраханской области возобновляют геологоразведку углеводородов

В Астраханской области возобновляют геологоразведку углеводородов

Уникальный минерал нашел студент в Пятигорске

Уникальный минерал нашел студент в Пятигорске

Запасы пресной воды под Азовом станут известны к концу лета

Запасы пресной воды под Азовом станут известны к концу лета

Турция на две недели продлевает геологоразведку в Средиземном море - СМИ

Турция на две недели продлевает геологоразведку в Средиземном море - СМИ

Эрдоган: Турция не откажется от геологоразведки в Средиземноморье

Эрдоган: Турция не откажется от геологоразведки в Средиземноморье

Ученые обнаружили в Крыму большие запасы подземной пресной воды

Ученые обнаружили в Крыму большие запасы подземной пресной воды

Ученые из Петербурга обнаружили новый минерал - докучаевит 

Ученые из Петербурга обнаружили новый минерал - докучаевит 

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы