Турецкие компании готовы помочь в геологоразведке за рубежом

Турция готова помочь зарубежным компаниям в разведке и разработке нефтяных и газовых месторождений – это отражено в Стратегии страны, и такие договоренности действуют с властями ряда стран.

Турция намерена принимать более активное участие в разведке и разработке нефтегазовых месторождений, это отражено в Стратегии страны по разведке месторождений, реализуемой с 2016 года с участием государственной нефтяной компании TPAO и других отечественных компаний, заявил сегодня в Исламабаде министр энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Альпарслан Байрактар.

"Одной из целей данной Стратегии является активное участие в разведке и разработке месторождений нефти и газа за пределами Турции. Продолжаются контакты в энергетической сфере со странами Ближнего Востока и Центральной Азии"

- Альпарслан Байрактар

Министр рассказал о договоренностях в этом направлении с властями Сомали, Ливии, Нигера и Ирака, напомнив, что турецкие специалисты завершают сейсмические исследования в морской зоне Сомали, передает АЗЕРТАДЖ.

Аналогичная договоренность по совместной разведке морских месторождений действует между Турцией и Пакистаном, и это сотрудничество будет расширяться, отметил Байрактар, добавив: Турция стремится не только к эффективному использованию собственных недр, но и участию в энергетических проектах за рубежом.