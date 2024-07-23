Вестник Кавказа

Chevron поможет Казахстану в поисках газовых месторождений

Chevron поможет Казахстану в поисках газовых месторождений
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Казахстан намерен продолжать геологоразведку новых газовых месторождений, и поможет казахстанским специалистам в этом крупная американская компания Chevron.

Специалисты геологоразведки крупной американской энергетической компании Chevron готовы подключиться к исследованиям объемов газа на участке Жалибек в Актюбинской области – соглашение с компанией заключил QazaqGaz.

На первом этапе специалисты двух стран изучат результаты уже проведенных сейсморазведочных работ, а затем обсудят перспективные объекты и расположение новых скважин для изучения, передает Trend.

Также геологоразведка ждет осадочные бассейны страны, наиболее перспективные из них будут включены в программу управления госфондом недр (ПУГФН).

В нынешнем 2024 году QazaqGaz разрабатывать новые месторождения газа не планирует.

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