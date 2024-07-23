Азербайджан вышел в лидеры по поставкам газа в Турцию

Азербайджан опередил Россию по поставкам газа в Турцию. За два месяца больше всего газа в Турцию было экспортировано из Азербайджана.

Азербайджан стал главным экспортером газа в Турцию, следует из информации, опубликованной Управлением по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK).

Два месяца подряд по поставкам в Турцию лидирует азербайджанский газ. Азербайджан вышел на первое место в апреле и в мае сохранил лидерство. Майский экспорт вырос более чем на 9% от прошлогодних показателей, до 1,009 млрд кубометров.

Россия занимает второе место, снижение на 28,2%, Иран третье, минус 32,9%.

Рост поставок азербайджанского голубого топлива в Турцию растет с начала года, за период с января по конец мая экспорт оказался на 5,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.