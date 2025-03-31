Москва призвала Баку и Ереван избегать эскалации на границе

РФ внимательно следит за ситуацией на армяно-азербайджанской границе, сообщили в МИД. В ведомстве призывают стороны стремиться к деэскалации.

Россия обратилась к Азербайджану и Армении с призывом не допускать эскалацию на границе. Об этом 9 апреля сообщила официальный представитель МИД РФ.

В ходе брифинга для журналистов Мария Захарова также поведала, что в Москве следят за ситуацией на границе двух республик Южного Кавказа.

"Подтверждаем наш призыв к Баку и Еревану проявлять сдержанность, предпринимать шаги по деэскалации напряженности, избегать любых действий, чреватых деградацией обстановки"

– российский дипломат

На минувшей неделе Азербайджан призвал мировое сообщество оказать поддержку стране в борьбе с минной угрозой и привлечь Армению к ответственности за минирование. Ранее в Баку заявили, что точность карт минных полей, предоставленных Ереваном, составляет всего 25%.