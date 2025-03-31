Вестник Кавказа

Европейско-Азербайджанский центр призвал мировое сообщество отреагировать на минную угрозу

Европейско-Азербайджанский центр призвал мировое сообщество отреагировать на минную угрозу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сразу несколько случаев подрыва заложенных Арменией мин в начале апреля в Азербайджане стали темой послания Европейско-Азербайджанского центра мировому сообществу.

Европейско-Азербайджанский центр обратился к международным организациям с просьбой проявить активность в деле нейтрализации минной угрозы на территории Азербайджана. Заявление было сделано на фоне участившихся случаев подрыва жителей Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях. 

"Мины не только представляют угрозу для жизни людей, но и препятствуют установлению мира, стабильности и восстановительным процессам в регионе в постконфликтный период. Надеемся, что международное сообщество не останется равнодушным к нашему призыву и проявит более эффективную и активную позицию в вопросе устранения этой угрозы"

–  Европейско-Азербайджанский центр 

В обращении отмечается, что трагические инциденты стали следствием действий армянских военных, которые заложили миллионы мин на азербайджанской территории за все время оккупации. Подчеркивается, что с ноября 2020 года почти 400 человек погибли или получили ранения в Азербайджане. 

Организация отметила, что процесс разминирования сопряжен с трудностями. Одной из главных проблем является отказ Армении предоставить полные и точные карты минных полей. 

Европейско-Азербайджанский центр призвал мировое сообщество оказать политическую и техническую поддержку в деле разминирования, а также привлечь к ответственности Ереван, который отказывается передать точные карты минных полей, что противоречит международному праву.

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