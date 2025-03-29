Вестник Кавказа

Иран готов форсировать строительство участка Решт-Астара

Иран готов форсировать строительство участка Решт-Астара
© Фото: IRNA
Темой сегодняшней беседы заместителя главы Минтранса РФ Дмитрия Зверева и посла ИРИ в РФ Казема Джалали стала активизация строительства иранского участка МТК "Север-Юг" Решт-Астара.

Заместитель министра транспорта Российской Федерации Дмитрий Зверев сегодня принял посла Исламской Республики Иран (ИРИ) в России Казема Джалали, а темой их беседы стали вопросы ускорения реализации проекта строительства железнодорожной магистрали Решт-Астара, иранского участка международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг", сообщили в иранском диппредставительстве.

Участники встречи обсудили текущую ситуацию рассмотрели текущее состояние строительства МТК, уделив особое внимание проекту иранского участка железнодорожной магистрали. Также стороны наметили конкретные планы для ускорения строительных работ, передает иранское государственное информационное агентство IRNA.

В целом собеседники выразили удовлетворение достигнутыми в последнее время соглашениями между главами транспортных ведомств двух стран, однако признали, что Ирану следует ускорить процесс строительства своего участка.

Также участники встречи рассмотрели и обсудили новые направления сотрудничества в транспортной сфере, включающие развитие ответвлений МТК "Север-Юг".

Напомним, нынешним приоритетом России является раскрытие потенциала МТК "Север-Юг", и российская сторона приветствует усилия Азербайджана и Ирана по реализации проекта, заявили в МИД РФ, напомнив: транспортный коридор – не просто инфраструктурный проект, это вектор устремлений России по активизации двусторонних контактов с  Азербайджаном и Ираном.

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