Вестник Кавказа

Москва приветствовала усилия Баку и Тегерана по "Север-Югу"

Москва приветствовала усилия Баку и Тегерана по "Север-Югу"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Приоритетом России является раскрытие потенциала МТК "Север-Юг". Российская сторона приветствует усилия Азербайджан и Ирана по реализации проекта, заявили в МИД РФ.

Москва приветствует усилия по реализации проекта "Север-Юг", который прилагают Баку и Тегеран, об этом говорится в сообщении Департамента информации и печати МИД России на запрос "Вестника Кавказа".

Напомним, на этой неделе президент Азербайджана Ильхам Алиев и советник президента Ирана Мехди Санаи провели переговоры по сотрудничеству двух стран в развитии проекта "Север-Юг".

В департаменте отметили, что в современных условиях одной из стратегических задач развития России становится выстраивание новой архитектуры цепочек поставок, ускоренная модернизация перспективных международных транспортных коридоров, что также идет в русле инициативы президента РФ Владимира Путина о формировании Большого Евразийского партнерства.

"Несомненным приоритетом является раскрытие потенциала международного транспортного коридора (МТК) "Север – Юг" в интересах укрепления взаимосвязанности в Евразии и появления единого транспортного каркаса континента. В этом контексте приветствуем усилия партнеров, нацеленные на реализацию этого проекта", – сообщили в МИД РФ.

В министерстве подчеркнули, что МТК "Север-Юг" – это не просто инфраструктурный проект, это вектор устремлений России по активизации двусторонних контактов с  Азербайджаном и Ираном. "Тематика развития западного ответвления коридора вдоль Каспия по азербайджанской территории в Иран занимает особое место в системе общих приоритетов Москвы и Баку. Значимым этапом в совместной работе стало подписание 21 декабря 2024 года в Москве министрами транспорта межправсоглашения о сотрудничестве в целях развития транзитных грузовых перевозок по данному коридору", – продолжили в департаменте министерства. В Москве исходят из того, что реализация проекта отвечает основополагающим интересам как России, так и Азербайджана и по своему значению выходит далеко за рамки двусторонней повестки, поскольку речь идет об укреплении транспортно-логистической взаимосвязанности между арктическими территориями России и портами на иранском побережье Индийского океана, говорится в сообщении.

"Кроме того, как мы неоднократно заявляли, развитие коридора "Север – Юг" является одной из центральных тем регулярных российско-иранских контактов, в т.ч. на высшем уровне. Важное место этому коридору уделено в Договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран от 17 января 2025 года, который в настоящее время проходит процедуру ратификации в Госдуме", – информирует российский МИД.

Строительство железнодорожного участка между Рештом и Астарой протяженностью 162 км на основе соответствующего межправительственного соглашения обеспечит "бесшовную" железнодорожную логистику на упомянутом западном участке коридора, поделились в министерстве. "Техническую сторону вопроса мы уже комментировали – ведется досогласование контрактной документации и прорабатывается передача иранскому заказчику земельных участков по всему маршруту будущей магистрали. Оперативность реализации крупных стратегически важных проектов всецело зависит от того, насколько внимательно вовлеченные стороны подходят к выполнению взятых на себя обязательств. Со своей стороны делаем все от нас зависящее для формирования необходимых условий для начала работ на площадке", - заключили в департамента информации и печати министерства иностранных дел России.

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