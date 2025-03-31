Вестник Кавказа

Нефть Brent подешевела до минимума за четыре года

Нефть Brent подешевела до минимума за четыре года
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Цена нефти Brent на бирже провалилась ниже $61 и стремится к $60 за баррель До такого уровня цены на нефть упали впервые с 25 марта 2021 года.

Нефть быстро дешевеет, следует из данных торгов на лондонской бирже ICE.

Июньский фьючерс на Brent на 03.00 мск стоил $60,89 за баррель, затем подешевел еще, на 03.55 он торговался по $60,34. Цена Brent снизилась более чем на 5,3% и впервые с 25 марта 2021 года опустилась ниже $61 за баррель.

Также падают цены на нефть марки WTI, фьючерсы на май подешевели на 6,52% и торговались на бирже по $57,54 за баррель.

Обвал нефтяных цен связан с объявлением Вашингтоном новых пошлин, также влияние оказало решение по нефтедобыче, принятое странами ОПЕК+ в начале апреля.

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