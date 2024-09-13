Снижение цен на нефть несет риски для экономики РФ - Набиуллина

О наличии рисков для российской экономики, связанных со снижением мировых цен на нефть, рассказала глава ЦБ РФ. Также риски несут торговые войны и их возможные последствия.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила наличие рисков для экономики страны из-за ситуации с ценами на нефть.

"Действительно, изменения, которые сейчас происходят с внешними условиями, существенны. <… > Основной канал влияния (на экономику России - ред) может быть через изменение цен на нефть, снижение цен на нефть"

– Эльвира Набиуллина

Также, поделилась глава регулятора в Госдуме в ходе встречи во вторник с фракцией КПРФ, сказаться на экономике страны могут войны тарифов, которые наблюдаются сейчас в мире.

"Если такие тарифные войны, а мы видим эскалацию тарифных войн, будут дальше продолжаться, то это обычно приводит к снижению мировой торговли, мировой экономики и, возможно, и спроса на наши энергоносители. Поэтому здесь риски есть"

– Эльвира Набиуллина

По словам главы ЦБ, в настоящее время войны тарифов только начинаются, нужно будет следить за развитием ситуации. При этом, подчеркнула она, в Центробанке всегда готовятся к такого рода рискам, они учитываются в сценариях развития экономики.

"Рисковые сценарии связаны как раз с глобальными и, возможно, торговыми войнами и с падением цен на нефть"

– Эльвира Набиуллина