Вестник Кавказа

Снижение цен на нефть несет риски для экономики РФ - Набиуллина

Снижение цен на нефть несет риски для экономики РФ - Набиуллина
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
О наличии рисков для российской экономики, связанных со снижением мировых цен на нефть, рассказала глава ЦБ РФ. Также риски несут торговые войны и их возможные последствия.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила наличие рисков для экономики страны из-за ситуации с ценами на нефть.

"Действительно, изменения, которые сейчас происходят с внешними условиями, существенны. <… > Основной канал влияния (на экономику России - ред) может быть через изменение цен на нефть, снижение цен на нефть"

– Эльвира Набиуллина

Также, поделилась глава регулятора в Госдуме в ходе встречи во вторник с фракцией КПРФ, сказаться на экономике страны могут войны тарифов, которые наблюдаются сейчас в мире.

"Если такие тарифные войны, а мы видим эскалацию тарифных войн, будут дальше продолжаться, то это обычно приводит к снижению мировой торговли, мировой экономики и, возможно, и спроса на наши энергоносители. Поэтому здесь риски есть"

– Эльвира Набиуллина

По словам главы ЦБ, в настоящее время войны тарифов только начинаются, нужно будет следить за развитием ситуации. При этом, подчеркнула она, в Центробанке всегда готовятся к такого рода рискам, они учитываются в сценариях развития экономики.

"Рисковые сценарии связаны как раз с глобальными и, возможно, торговыми войнами и с падением цен на нефть"

– Эльвира Набиуллина

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
765 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Доля безналичных платежей в России достигла 86% - Набиуллина

Доля безналичных платежей в России достигла 86% - Набиуллина

В ЦБ рассчитывают, что замедление инфляции в РФ продолжится

В ЦБ рассчитывают, что замедление инфляции в РФ продолжится

Набиуллина прокомментировала текущее укрепление рубля

Набиуллина прокомментировала текущее укрепление рубля

Набиуллина назвала условие для начала снижения ключевой ставки

Набиуллина назвала условие для начала снижения ключевой ставки

Набиуллина: повышение ставки в декабре не предопределено

Набиуллина: повышение ставки в декабре не предопределено

В ЦБ РФ рассказали о планах снизить ключевую ставку

В ЦБ РФ рассказали о планах снизить ключевую ставку

Ключевую ставку понизят в марте 2025 года? Ответ Центробанка

Ключевую ставку понизят в марте 2025 года? Ответ Центробанка

Ключевая ставка в России может вырасти до 23% – Набиуллина

Ключевая ставка в России может вырасти до 23% – Набиуллина

По кредитам нужно вводить &quot;период охлаждения&quot; из-за мошенников - ЦБ РФ

По кредитам нужно вводить "период охлаждения" из-за мошенников - ЦБ РФ

Центробанк России возобновил консультации с МВФ

Центробанк России возобновил консультации с МВФ

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы