Вестник Кавказа

В ЦБ рассчитывают, что замедление инфляции в РФ продолжится

Набиуллина Эльвира
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Согласно данным за неделю, можно ожидать, что замедление инфляции в России не останавливается. Об этом сообщила сегодня глава Центробанка в Госдуме.

О ситуации с инфляцией в России рассказала сегодня в Госдуме глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Глава регулятора отметила, что заметны проявляющиеся эффекты от повышения ключевой ставки. Несколько месяцев ставка ЦБ держится на рекордно высоком уровне.

"Инфляция уже снижается. <…> В январе она была меньше 11%, в феврале меньше 8%. За март цифра выйдет завтра, но недельные данные позволяют рассчитывать, что замедление как минимум не останавливается"

– Эльвира Набиуллина

Отметим, что на прошлой неделе в Центробанке не исключили дальнейшего повышения ставки - так как уровень инфляции в стране остается выше целевых значений.

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