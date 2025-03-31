Вестник Кавказа

Кремль анонсировал визит Си Цзиньпина в РФ

Си Цзиньпин
© Фото: Сайт президента России
В Кремле анонсировали отдельный визит лидера Китая Си Цзиньпина, который состоится вне рамок торжеств по случаю 80-летия Победы.

Официальный спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин совершит отдельный визит в Россию, который пройдет помимо участия лидера Китая в праздничных мероприятия по случаю 80-летия Победы. 

"Будет отдельный визит Си Цзиньпина, но все вместе (лидеры приглашенных государств) будут присутствовать на мероприятиях по случаю празднования 80-летия Победы на военном параде"

– Дмитрий Песков 

Ранее официальный представитель МИД России заявила, что визит Си Цзиньпина на торжества по случаю юбилея Победы будет иметь большую значимость "в контексте происходящих в мире перемен".

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