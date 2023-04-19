Азербайджан завоевал первое золото на чемпионате Европы по борьбе

Георгий Мешвилдишвили одолел в финальной схватке в категории до 125 кг. Для Азербайджана это первая золотая медаль на чемпионате Европы.

В Братиславе продолжается европейское первенство по борьбе, сегодня Азербайджан завоевал золотую медаль

Обладателем награды высшей пробы стал борец Георгий Мешвилдишвили, который выступал в весовой категории до 125 кг.

В финальном поединке Мешвилдишвили сломил сопротивление грузинского борца Соломона Манашвили.

Отмечается, что для азербайджанской команды это первая золотая медаль на соревнованиях.

Стоит добавить, что Георгий – бронзовый призер Олимпийских игр 2024 года в Париже. Он также становился третьим на чемпионатах Европы 2024 и 2023 годов.