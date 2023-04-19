Азербайджан завоевал первое золото на чемпионате Европы по борьбе

Георгий Мешвилдишвили одолел в финальной схватке в категории до 125 кг. Для Азербайджана это первая золотая медаль на чемпионате Европы.
В Братиславе продолжается европейское первенство по борьбе, сегодня Азербайджан завоевал золотую медаль
Обладателем награды высшей пробы стал борец Георгий Мешвилдишвили, который выступал в весовой категории до 125 кг.
В финальном поединке Мешвилдишвили сломил сопротивление грузинского борца Соломона Манашвили.
Отмечается, что для азербайджанской команды это первая золотая медаль на соревнованиях.
Стоит добавить, что Георгий – бронзовый призер Олимпийских игр 2024 года в Париже. Он также становился третьим на чемпионатах Европы 2024 и 2023 годов.