Вестник Кавказа

Заур Угуев добыл для России пятое золото чемпионата Европы по борьбе

Заур Угуев добыл для России пятое золото чемпионата Европы по борьбе
© Фото: сайт Федерации спортивной борьбы России
Борец Заур Угуев выиграл в финале армянина Арсена Арутюняна. Россиянин впервые в карьере стал чемпионом Европы. В активе сборной России 5 золотых медалей.

Российский борец вольного стиля Заур Угуев впервые в своей спортивной карьере стал обладателем золотой медали европейского первенства по вольной борьбе.

Соревнования проходят в словацкой Братиславе. В финальной схватке в весовой категории до 61 кг россиянину достался представитель Армении Арсен Арутюняна.

Отмечается, что поединок между спортсменами завершилась в пользу Угуева 7:5. Бронзовыми медалями довольствовались Зелимхан Абакаров из Албании и Андрей Джелец из Украины.

Для России это золото стало пятым на турнире. Ранее первыми стали Начын Монгуш (до 57 кг), Ибрагим Ибрагимов (до 65 кг), Давид Баев (до 70 кг) и Ахмед Усманов (до 79 кг).

Стоит добавить, что Угуев - победитель Олимпийских игр в Токио 2020 года, двукратный чемпион мирового первенства, а также обладатель Кубка мира в весе до 57 кг.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
810 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Олимпийский чемпион возглавил сборную Дагестана на Кубке Ярыгина по борьбе

Олимпийский чемпион возглавил сборную Дагестана на Кубке Ярыгина по борьбе

Олимпийский чемпион по борьбе сразится на турнире в Бишкеке

Олимпийский чемпион по борьбе сразится на турнире в Бишкеке

Триумфаторы Олимпиады в Токио по вольной борьбе пропустят турнир в Красноярске

Триумфаторы Олимпиады в Токио по вольной борьбе пропустят турнир в Красноярске

Кавказские герои олимпийского Токио

Кавказские герои олимпийского Токио

Олимпийское золото для Осетии. Заурбек Сидаков – фаворит борцовского турнира

Олимпийское золото для Осетии. Заурбек Сидаков – фаворит борцовского турнира

Казахстанский борец, покусавший соперника на Олимпиаде, окажется безнаказанным

Казахстанский борец, покусавший соперника на Олимпиаде, окажется безнаказанным

Мурад Канаев: &quot;В Дагестане любят своих борцов, за какую бы команду они не выступали&quot;

Мурад Канаев: "В Дагестане любят своих борцов, за какую бы команду они не выступали"

Северокавказцы в Токио. Муса Евлоев везет олимпийское золото в Ингушетию

Северокавказцы в Токио. Муса Евлоев везет олимпийское золото в Ингушетию

Азербайджанский борец вышел в финал II Евроигр в Минске

Азербайджанский борец вышел в финал II Евроигр в Минске

Чемпионат России по вольной борьбе завершился подавляющим преимуществом кавказских борцов

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы