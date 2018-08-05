Заур Угуев добыл для России пятое золото чемпионата Европы по борьбе

Борец Заур Угуев выиграл в финале армянина Арсена Арутюняна. Россиянин впервые в карьере стал чемпионом Европы. В активе сборной России 5 золотых медалей.

Российский борец вольного стиля Заур Угуев впервые в своей спортивной карьере стал обладателем золотой медали европейского первенства по вольной борьбе.

Соревнования проходят в словацкой Братиславе. В финальной схватке в весовой категории до 61 кг россиянину достался представитель Армении Арсен Арутюняна.

Отмечается, что поединок между спортсменами завершилась в пользу Угуева 7:5. Бронзовыми медалями довольствовались Зелимхан Абакаров из Албании и Андрей Джелец из Украины.

Для России это золото стало пятым на турнире. Ранее первыми стали Начын Монгуш (до 57 кг), Ибрагим Ибрагимов (до 65 кг), Давид Баев (до 70 кг) и Ахмед Усманов (до 79 кг).

Стоит добавить, что Угуев - победитель Олимпийских игр в Токио 2020 года, двукратный чемпион мирового первенства, а также обладатель Кубка мира в весе до 57 кг.