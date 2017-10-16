Азиатский банк развития спрогнозировал рост экономики Грузии в 2025 году

Азиатский банк развития выпустил отчет, в котором спрогнозировал рост экономики и ВВП Грузии в текущем году. При этом показатели могут ухудшиться уже в будущем году.

Экономика Грузии продолжит устойчивый рост в условиях глобальной неопределенности и геополитических рисков, говорится в отчете Азиатского банка развития (АБР).

Согласно его прогнозу, в 2025 году ВВП Грузии вырастет на 6%, а в 2026 году замедлится до 5% из-за сокращения услуг и денежных переводов.

В вопросе инфляции АБР ожидает, что она увеличится до 4,0% в текущем году, а в будущем приблизится к целевому показателю Нацбанка в 3,0% из-за замедления экономического роста.

Кроме того, в отчете отмечается, что грузинская экономика может еще больше расшириться благодаря развитию экологически чистого транспорта и энергетических сетей.

Напомним, что в феврале 2025 года рост экономики Грузии достиг 7,7%. Соответствующие данные передали "Сакстате".