Вестник Кавказа

Как повлияют пошлины Трампа на Грузию?

Склад контейнеров
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Грузии рассказали, какое влияние окажут новые пошлины США на экспорт страны. Там указали, что пошлины могут оказать положительный эффект.

Глава грузинского министерства экономики Леван Давиташвили рассказал, как новые торговые пошлины, введенные американским президентом Дональдом Трампом, скажутся на экспорте страны.

Министр отметил, что Грузия сегодня экспортирует в Штаты продукцию, общая сумма которой составляет порядка $150 млн. Он подчеркнул, что большая часть – это ферросплавы (свыше 60%).

Давиташвили указал на то, что экспорт ферросплавов не распространяется на тарифы, поэтому при пошлине 10% общая допстоимость будет $4 млн, что "равно нулю, это ничто".

При этом глава ведомства заявил о положительном эффекте. Так, по его словам, облагаемое налогом в 10% грузинское вино будет выгоднее вина из стран с повышенными пошлинами.

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