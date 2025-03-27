Вестник Кавказа

Как пошлины Трампа повлияют на Турцию?

Вид на Стамбул с турецким флагом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Анкаре заявили, что пошлины, объявленные Дональдом Трампом, выгодны для Турции. Там добавили, что страна будет следить за всеми моментами.

Турецкий вице-президент Джевдет Йылмаз прокомментировал ситуацию с введенными американским президентом Дональдом Трампом пошлинами.

Он отметил, что введенные пошлины относительно выгодны для Турции, "это нам на руку". Йылмаз добавил, что рост тарифов заставляет страны выходить на другие рынки.

Вице-президент подчеркнул, что Турция должна следить за всеми положительными и отрицательными моментами. При этом он снова сказал, что пошлины благоприятны для страны.

В заключение политик сообщил, что мир переходит к протекционизму и движется к периоду, когда каждая страна, будет отстаивать свои собственные интересы.

Ранее издание Turkiye писало, что после введенных Трампом импортных пошлин Китай может переориентировать часть поставок на турецкий рынок.

При этом, как уточняет газета, действия Пекина может негативно сказаться на турецких производителях.

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