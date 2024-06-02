Пошлины Трампа: Китай переориентирует часть поставок на турецкий рынок

После введения Дональдом Трампом пошлин Китай может переориентировать часть поставок на рынок Турции. Ранее Пекин ввел дополнительные пошлины на все товары из США.

Из-за введенных американским президентом Дональдом Трампом рекордных пошлин Китай может переориентировать часть своих поставок на турецкий рынок, пишет издание Turkiye.

Эксперты отмечают, что страны-производители, которые сталкиваются с риском потери американского рынка, могут направить свои избыточные запасы на третьи рынки.

Агентство передает, что пошлины Трампа в отношении Китая подтолкнули производителей к поиску альтерантивных рынков, поэтому Пекин может направить свой взгляд на Турцию.

При этом газета пишет, что действия Пекина переориентировать поставки после введения пошлин могут привести к падениям цен и неприятным последствиям для турецких производителей.

Напомним, Трамп на днях подписал указ о введении пошлин на импорт из других стран. В ответ Китай ввел дополнительные пошлины в размере 34% на все американские товары.