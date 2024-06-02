Вестник Кавказа

Пошлины Трампа: Китай переориентирует часть поставок на турецкий рынок

Склад контейнеров
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
После введения Дональдом Трампом пошлин Китай может переориентировать часть поставок на рынок Турции. Ранее Пекин ввел дополнительные пошлины на все товары из США.

Из-за введенных американским президентом Дональдом Трампом рекордных пошлин Китай может переориентировать часть своих поставок на турецкий рынок, пишет издание Turkiye.

Эксперты отмечают, что страны-производители, которые сталкиваются с риском потери американского рынка, могут направить свои избыточные запасы на третьи рынки.

Агентство передает, что пошлины Трампа в отношении Китая подтолкнули производителей к поиску альтерантивных рынков, поэтому Пекин может направить свой взгляд на Турцию.

При этом газета пишет, что действия Пекина переориентировать поставки после введения пошлин могут привести к падениям цен и неприятным последствиям для турецких производителей.

Напомним, Трамп на днях подписал указ о введении пошлин на импорт из других стран. В ответ Китай ввел дополнительные пошлины в размере 34% на все американские товары.

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