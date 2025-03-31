Вестник Кавказа

Восточный Зангезур свяжут с Нахчываном электросетями

Подстанция
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Линию электросетей построят между Восточным Зангезуром и Нахчываном. Линия пройдет через территорию Ирана.

Власти Азербайджана планируют запустить линию электропередач, которая свяжет Восточно-Зангезурский район страны с Нахчываном. Линия электросетей пройдет через Иран. 

Сообщается, что соглашение было достигнуто в рамках визита в Азербайджан министра дорог и городского развития Ирана Фарзане Садега.

Отмечается, что запуск линии электросетей станет важным этапом в деле обеспечения энергетической безопасности Нахчывана, а также укрепит сотрудничество между Баку и Тегераном в сфере энергетики.

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