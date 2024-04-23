Вестник Кавказа

Два освобожденных района Азербайджана обзаведутся новыми школами

Школа в Физули
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Физулинском и Агдамском районах построят пять школ и детских садов. Подробности рассказал спецпредставитель президента Азербайджана Эмин Гусейнов на форуме в Ханкенди.

В двух освобожденных от армянской оккупации районах Азербайджана построят пять школ и детских садов, рассказал специальный представитель президента страны в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов на открытии 7-го Политического форума АДА на тему "К новому миропорядку", проходящего в Ханкенди. Он уточнил, что речь идет про Физулинский и Агдамский районы.

Эмин Гусейнов подчеркнул, что за годы оккупации эти районы были практически полностью разрушены, однако сегодня благодаря интенсивным восстановительным работам Карабах имеет возможность превратиться в важный экономический центр региона.

"Здесь построены аэропорт, четыре водохранилища, две гидроэлектростанции, три основных трубопровода. Кроме того, запланировано строительство восьми жилых кварталов. Один из них уже построен. Кроме того, ведется проектирование и развитие сел. Проводятся работы на двух жилых массивах, одно из которых уже строится"

- Эмин Гусейнов

Кроме того, он отметил, что в освобожденных районах реализовывают культурно-исторические проекты. Один из недавних – реставрация Джума-мечети в Агдаме, которая была единственным зданием, сохранившимся структурно.

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