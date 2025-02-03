Вестник Кавказа

В Агдам вернутся 20 тыс человек до конца 2026 года

Конгресс центр в Агдаме
© Фото: Софико Георгадзе/ “Вестник Кавказа“
Власти Азербайджана определились с планами заселения Агдама. До конца 2026 года в освобожденный город вернутся 20 тыс человек.

Около 20 тыс человек вернутся в Агдам до конца 2026 года. Об этом рассказал спецпредставитель президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов. 

Согласно информации спецпредставителя, до конца нынешнего года власти страны планируют переселить в Агдам и окрестные села порядка 10 тыс человек. 

"В этом году в город Агдам и три окрестных села планируется переселить около десяти тысяч человек. До конца 2026 года планируется переселить 20 тысяч человек"

– Эмин Гусейнов 

Сообщается, что переселенцы обретут дома в четырех жилых кварталах Агдама. Всего в городе планируется возвести пять кварталов. 

В настоящий момент строительные работы ведутся в трех селах Агдамского района – Кенгерли, Хыдырлы, Сарыджалы.

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