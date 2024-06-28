Больницу на 210 мест возведут в Агдаме

Жители освобожденного от армянской оккупации города Агдам в Азербайджане получат многофункциональную больницу на 210 мест. Ее оснастят самым современным оборудованием.

В азербайджанском Агдаме ведется возведение районной центральной больницы на 210 мест. В ней появится самое современное оборудование и начнут работу профессиональные медики.

Здание будет иметь 4 этажа и несколько профильных корпусов, включая станцию скорой медицинской помощи. В ней будут работать приемное, терапевтическое, кардиологическое, хирургическое, травматологическое и другие отделения, в том числе родильное.

В больнице также будет работать амбулаторная часть, состоящая из поликлиники, реабилитационных центров, лаборатории и аптеки, передали в издании Caliber.Az.

Напомним, что совсем скоро в Агдаме начнут производить современное долговечное покрытие для пола, пользующееся высоким спросом - SPC плитки.