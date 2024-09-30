Вестник Кавказа

Промзона в Агдаме будет производить современное покрытие

Промзона в Агдаме будет производить современное покрытие
© Фото: AZERTAG
Впервые в Азербайджане промышленный парк в освобожденном от армянской оккупации Агдаме в нынешнем году начнет выпускать современное долговечное покрытие для пола, пользующееся высоким спросом - SPC плитки.

В Агдамском промышленном парке впервые с использованием современных технологий вскоре начнут производить декоративные SPC плитки – выпускать их на своем предприятии будет ООО Mister Decor, рассказал его директор Али Алиев.

"В нашей стране есть спрос на эту продукцию. Полы SPC импортируются в нашу республику в основном из Китая, России и Индии. Ввиду высоких затрат на транспортировку эта продукция не получила широкого распространения. Наша цель - обеспечить рынок страны напольными покрытиями нового поколения"

- Али Алиев

Предприятие уже построено на 80% - скоро будет заказано его оборудование, после установки которого начнутся пусконаладочные работы, а первая продукция покинет цеха уже в конце 2025 года, передает АЗЕРТАДЖ.

В перспективе годовой объем производства завода составит 1,5 млн кв м востребованного современного гигиеничного покрытия для пола – оно будет состоять из смеси карбонатно-кальциевого и PVC раствора, будет огне- и влагоустойчивым и абсолютно гигиеничным.

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