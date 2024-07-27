Бизнес охотно инвестирует в СКФО

С минувшего 2023 года российский бизнес серьезно нарастил инвестиции в Северный Кавказ – особо охотно вкладываются средства в недвижимость, АПК, туризм и логистику, сообщили в Сбербанке.

Российский бизнес ощутил реальные перспективы в инвестициях на Северном Кавказе – главным образом они выросли в недвижимость, аграрно-промышленный комплекс и туризм, значительны и вложения в логистику, промышленность, энергетику и торговлю, сообщил председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников.

Аналогичная тенденция еще несколько лет назад была заметна в ЮФО, а с прошлого года у инвесторов значительно вырос интерес и к Северному Кавказу, передает "АиФ-Ставрополье".

Сбербанк активно развивает эту практику в каждом из регионов СКФО, прекрасно понимая, что это – основной фактор устойчивого социально-экономического и экологического развития территорий округа, добавил глава отделения Сбербанка.