Дагестан и Ставрополье стали рекордсменами по регистрации нового бизнеса

С каждым годом в России увеличивается количество бизнесменов. В этом году первое место по регистрации новых ИП и ООО стали Дагестан и Ставрополье. В рейтинге их уверенно догоняет Краснодарский край.

Первые места в рейтинге регионов России по регистрации индивидуального предпринимательства за первые 6 месяцев этого года заняли Дагестан и Ставрополье: количество нового бизнеса там увеличилось на 173% и 70% в сравнении с таким же периодом времени 2023 года. Информация об этом появилась на интернет-портале «Деловой среды».

С помощью собственного интернет-сервиса «Деловая среда» просмотрела свыше 90 тыс бизнесов, открытых в этом году. Критерием отбора было количество зарегистрированных ИП и ООО на регион. Оно должно было превышать отметку в 1500 единиц.

Третьим регионом в списке оказалась Кубань. Рост числа новых предпринимателей составил 50%.

Бизнес в России

В целом в России наблюдается бум предпринимательской активности - открываются новые парикмахерские, химчистки, салоны красоты и другие бизнесы, связанные с оказанием персональных услуг.

Молодежь стала чаще открывать ИП. Больше всего их интересует сфера грузоперевозок и торговли. Доля наиболее активных в сфере бизнеса живет в Татарстане, Ставрополье и Пермском крае.

Вместе с этим, бизнесом заинтересовалось больше женщин в сравнении с прошлым годом. Их число увеличилось на 25%.

Аналитики «Деловой среды» отметили, что больше процентов людей открывают ИП (89%), чем ООО (11%).

Напомним, что число представителей малого и среднего бизнеса увеличилось в гостиничной сфере на Северном Кавказе. Их число выросло в 2 раза за последние три года – с 900 тыс до 1,8 млн предпринимателей.