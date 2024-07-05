Предприниматели СКФО заинтересовались гостиничным бизнесом

Гостиничный бизнес в СКФО сейчас активно развивается. Большую роль в этом играют представители МСП. Их число в этой сфере увеличилось в 2 раза за последние три года. У малого и среднего бизнеса наметился большой потенциал для развития в регионе Северного Кавказа.

В гостиничной сфере количество представителей малого и среднего бизнеса увеличилось примерно в 2 раза за три года в регионе Северного Кавказа. Об этом рассказали в Минэкономразвития России.

"Гостиничный бизнес демонстрирует наибольший рост среди всех сфер, в которых работают малые и средние предприятия Северо-Кавказского федерального округа. За три года численность МСП в этой сфере выросла в два раза, увеличившись с 900 до 1,8 тыс. предпринимателей"

- Минэкономразвития России

МПС сейчас стимулирует не только гостиничную сферу на Северном Кавказе, но и экономику региона в целом, со слов министра экономразвития Максима Решетникова на КИФе, который сейчас проходит в столице Чечни.

Он отметил, что МПС задействовано и в других отраслях экономики СКФО. Среди них – курьерская деятельность и образование. Их участие там также увеличилось практически в 2 раза.

"У СКФО есть значительный потенциал роста МСП. Если в среднем по России на 1 тыс. человек приходится 40 предпринимателей, то на Северном Кавказе максимальный показатель – 34 субъекта МСП на 1 тыс. населения (в Ставропольском крае). При этом наименьшая плотность бизнеса - в Республике Ингушетия, 12 субъектов МСП на 1 тыс. населения"

- гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич

Он подчеркивает, что МСП ожидает различная государственная поддержка – льготное кредитование, лизинг и другое.

По данным министерства, сейчас на территории Северного Кавказа в малом и среднем бизнесе работают около полумиллиона человек. Это около десяти процентов от общего числа занятых людей в регионе.