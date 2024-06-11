Вестник Кавказа

В Ингушетии помогут малому бизнесу в сфере сельского хозяйства 

В Ингушетии помогут малому бизнесу в сфере сельского хозяйства 
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Ингушетии выразили намерение запустить проект по созданию более 90 новых субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере сельского хозяйства. Также в республике будет активно вестись строительство социальных объектов. 

При содействии местных властей в Ингушетии заработает более без малого сотня субъектов малого и среднего предпринимательства. 

«В 2024 году республике также выделены средства на развитие малого и среднего предпринимательства в сфере сельского хозяйства путем создания дополнительно более 90 субъектов МСП. В общем, на 2024 год в рамках нацпроектов запланированы мероприятия на 4,1 млрд рублей»

– глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов 

По его словам, создание новых субъектов МСП в сфере сельского хозяйства предоставит предпринимателям возможность не только вести прибыльный бизнес, но и содействовать развитию аграрной отрасли в регионе. Это позволит увеличить производство сельскохозяйственной продукции, повысить уровень занятости населения и улучшить социально-экономическое положение жителей сельских территорий. 

Также Калиматов отметил, что в республике также планируется завершить строительство пяти школ, 14 объектов дорожного хозяйства,  а также нескольких объектов здравоохранения и социального обслуживания. Эти меры направлены на улучшение качества жизни жителей, обеспечение доступа к образованию, культуре, медобеспечению и транспортной инфраструктуре, подчеркнул республиканский лидер.

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