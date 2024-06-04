Калиматов: Ингушетия хочет стать лидером сельского хозяйства на Северном Кавказе

Глава Ингушетии заявил, что республика намерена стать лидером в развитии агропромышленного комплекса и принести пользу не только региону, но и всей стране.

Ингушетия намерена стать первым регионом по развитию сельского хозяйства в России. С таким заявлением выступил глава республики Махмуд-Али Калиматов в ходе выступления на выставке "Россия".

Он рассказал, что сейчас в регионе реализуются порядка 10 проектов агропромышленного комплекса на сумму свыше 21 млрд рублей.

"Ингушетия стремится стать лидером в развитии сельского хозяйства на Северном Кавказе. Мы уверены, что инвестиции в АПК принесут огромную пользу как для республики, так и для всей страны"

- Махмуд-Али Калиматов

По словам главы региона, наиболее успешным и масштабным является проект "Сад-Гигант", который в прошлом году получил 22 тыс тонн яблок.

Также он сообщил, что агрокомплексу "Сунжа" удалось нарастить прибыль в полтора раза и собрать 5 тыс тонн томатов.

Кроме этого, в список успешных сельскохозяйственных проектов вошли птицекомплекс "Южный" и тепличное хозяйство "Кантышевский".

Калиматов рассказал, что региона намерен ввести в эксплуатацию черешневый и ореховые сады и форелевое хозяйство.