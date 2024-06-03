Азербайджан и Ингушетия будут вместе развивать сельское хозяйство

Глава Ингушетии заявил, что республика намерена развивать отношения в сфере сельского хозяйства с Азербайджаном.

Отрасль сельского хозяйства в Ингушетии будет развиваться в партнерстве с Азербайджаном. Такое заявление сделал глава региона Махмуд-Али Калиматов в рамках экономического форума, который проходит сейчас в Санкт-Петербурге.

На полях форума состоялась встреча представителей двух сторон, на которой обсуждался ряд вопросов по развитию связей.

"Нас интересует продукция сельского хозяйства - фрукты, и овощи. В Азербайджане агропром развит, как и в Ингушетии. Но у нас мало перерабатывающей промышленности, заводов консервации"

- Махмуд-Али Калиматов

Как сообщил Калиматов, сейчас власти республики ведут переговоры с азербайджанскими предпринимателями в рамках экономического форума.

Также планируется обсудить совместное развитие сферы туризма.